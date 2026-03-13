Dopo una mattinata caratterizzata da scambi di comunicati tra le opposizioni e il governo, la premier ha deciso di interrompere le polemiche, alzando la cornetta per ascoltare le voci delle opposizioni. La segretaria del Partito Democratico ha partecipato all’operazione, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti tensioni tra le parti. La situazione si è evoluta con l’intenzione di avviare un confronto più diretto.

La campagna di marzo Dopo un battibecco a distanza, la presidente del Consiglio chiama Schlein e gli altri leader di minoranza per «un tavolo sulla guerra» La campagna di marzo Dopo un battibecco a distanza, la presidente del Consiglio chiama Schlein e gli altri leader di minoranza per «un tavolo sulla guerra» Dopo una mattinata di sberle per interposti comunicati, dopo essersi accusate l’una con l’altra di affossare il dialogo scambiandosi carezze con la clava, la premier e la segretaria del Pd si parlano al telefono con toni meno bellicosi. Ad alzare il telefono è l’inquilina di palazzo Chigi. A informare del lieto evento, dal palco della... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni depone la clava e alza la cornetta: sentite le opposizioni

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, gelo delle opposizioni dopo l’appello di Meloni. Schlein: “Posi la clava”

"Clava contro le opposizioni", "Da me appello sincero, loro insultano". Botta e risposta Schlein-MeloniLe comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni nella giornata di ieri hanno avuto un contraccolpo potente nelle opposizioni, smascherate e messe al...

Tutto quello che riguarda Meloni depone

Argomenti discussi: Meloni, appello alla coesione nazionale. Poi l’affondo sul M5S e lo scontro con il Pd: Incoerenti sugli Usa.

Dammi la clava. Schlein/Meloni, botta e risposta velenoso. Poi la telefonata a riportare il serenoLa premier: Dall'opposizione accuse, ironie e perfino insulti personali. Ma l'invito resta valido. La segretaria dem: Il mio numero ... huffingtonpost.it

Meloni a Schlein: Nessuna clava, da voi insulti. La replica: Sta facendo tutto da solaBotta e risposta. La premier torna a chiedere tavolo di confronto sull’Iran. La dem: Ha il mio numero. Le opposizioni in Senato: torni in aula ... repubblica.it