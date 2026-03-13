Meloni Da Vinci A Milano sconfessa Bartolozzi | Non vogliamo liberarci delle toghe Votate

A Milano, durante un evento al Teatro Franco Parenti, il premier ha affermato di non voler eliminare i magistrati, rispondendo a una dichiarazione di un altro politico. Con tono deciso, ha detto che il referendum non riguarda questa questione e ha invitato i cittadini a votare senza esitazioni. Le sue parole sono state chiare e rivolte direttamente al pubblico presente in sala.

Al Teatro Franco Parenti la premier chiama alla mobilitazione in vista del 22 e 23 marzo: "Non giratevi dall'altra parte". Uscite e imprevisti dall'evento milanese di Fratelli d'Italia. Il racconto Meloni chiama l'opposizione sul medio oriente. Guerini: “Bene la premier e Schlein. Tutti siano disponibili” Meloni è Da Vinci e il referendum è accussì, accussì. Con la mano sul petto, da Milano, dal Teatro Franco Parenti, Meloni è versione ve lo prometto: “Non vogliamo liberarci dei magistrati, non vogliamo mortificarli”, (Bartolozzi, dov’ è il plotone?) “servono solo cinque minuti per votare. Non giratevi dall’altra parte. Votate”, “io non sono fatta per galleggiare”, “io non mi dimetterò in nessun caso e consiglio di votare Sì anche se il governo non vi piace. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

