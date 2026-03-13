Dopo l’attacco alla base italiana di Erbil, la premier ha invitato l’opposizione a un confronto sulla situazione in Medio Oriente. Guerini ha commentato positivamente l’appello di Meloni e anche quello di Schlein, sottolineando la necessità di disponibilità da parte di tutti gli attori politici. La scena politica si anima con appelli e opposizioni, mentre si cerca di trovare un’unità di intenti di fronte alle tensioni nella regione.

Dopo le polemiche la premier sente i leader dei partiti di minoranza: aggiornamento costante, ma per ora in via informale. Casini: “Il tavolo sull’Iran? Si faccia. Non perdiamo l’ennesima occasione” Schlein: "L'appello all'unità è durato due ore". Meloni replica: "L'invito a un tavolo di confronto resta valido" Ci sono appelli e contro appelli. Accuse e veleni. Ma qualcosa si muove: dopo l’attacco alla base italiana di Erbil, Giorgia Meloni chiama Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli altri leader dell’opposizione. “Credo che se il governo ritiene che, in relazione a una crisi internazionale così importante, ci siano elementi per aprire un canale informale di aggiornamento con le opposizioni per aggiornarle, è bene che lo si faccia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni chiama l’opposizione sul medio oriente. Guerini: “Bene la premier e Schlein. Tutti siano disponibili”

Meloni: I toni dell’opposizione lontani da un clima di confronto. Schlein:Sta facendo tutto da sola. Noi ci siamo, ma posi la clava. Botta e rispostaBotta e risposta a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ... affaritaliani.it

Meloni replica a Schlein: Appello all’unità resta valido. L’opposizione critica tempi e toni dell’interventoMeloni risponde a Schlein sulle accuse all’opposizione: appello all’unità resta valido, mentre Schlein critica tempistica e toni tardivi. blitzquotidiano.it

