Meldola ospita la Winter Cup di Bobo Vieri | due date per

A Meldola si svolge la Winter Cup, un torneo di calcio organizzato dall'ex calciatore Bobo Vieri. L’evento si terrà in due date in Val Bidente, coinvolgendo appassionati di sport locali e non. La manifestazione combina elementi di calcio e, per la prima volta, anche di padel, creando un’occasione di incontro tra diverse discipline sportive. L’iniziativa interessa la comunità e gli appassionati della zona.

La val Bidente si prepara ad accogliere un evento sportivo che unisce tradizione calcistica e la nuova passione del padel. A Meldola, nel piazzale della Libertà 18, il circolo tennis ospiterà due tappe preliminari della manifestazione ideata da Christian Vieri. Le date sono fissate per domenica 22 marzo e sabato 4 aprile, con gare destinate a livelli di gioco differenti. L’iniziativa porta lo spirito competitivo dell’ex attaccante internazionale direttamente nelle piccole comunità rurali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di qualificarsi per le fasi finali nazionali. Non si tratta solo di sport, ma di un momento di aggregazione sociale che valorizza il territorio emiliano-romagnolo attraverso attività ricreative accessibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meldola ospita la Winter Cup di Bobo Vieri: due date per Articoli correlati Padel, la "Winter Cup" di Bobo Vieri arriva in val Bidente: doppio appuntamento a MeldolaIn ciascuna tappa, ognuna basata su un diverso livello di gioco, le migliori coppie guadagneranno il pass per poter partecipare a una delle tre fasi... Leggi anche: Bobo Vieri torna a Prato. La dedica a nonno Enzo