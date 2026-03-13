Mecnavi la tragedia in cui morirono 13 lavoratori | Il profitto non deve mai dimenticarsi delle condizioni di lavoro - VIDEO

A Ravenna, si sono tenuti due momenti commemorativi per ricordare la tragedia Mecnavi, in cui persero la vita 13 lavoratori. Oltre alla cerimonia sullo scalone del Comune, si è svolto un incontro alle Artificerie Almagià, dedicato a questa drammatica pagina della storia locale. La giornata ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno partecipato per rendere omaggio alle vittime di quell’incidente.

Non solo una commemorazione, ma un grande momento per parlare di sicurezza sul lavoro. Il ricordo del figlio di una delle vittime: "Quel 13 marzo cambiò completamente la mia vita" Non solo la cerimonia sullo scalone del Comune, ma anche un commovente appuntamento alle Artificerie Almagià per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia di Ravenna: la tragedia Mecnavi. Si è ricordato così l'anniversario del 13 marzo del 1987, quando Ravenna fu teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai accaduti in Italia, con tredici operai, alcuni al primo giorno di lavoro, che morirono asfissiati all'interno della Elisabetta Montanari, nave di proprietà della Mecnavi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Ravenna pronta a commemorare la tragedia della Mecnavi: il disastro che causò la morte di 13 operaiA 39 anni di distanza, Ravenna commemora una ferita mai rimarginata, quella della tragedia Mecnavi. Aggiornamenti e notizie su Mecnavi la tragedia in cui morirono 13... Temi più discussi: La tragedia che causò la morte di 13 lavoratori: Il profitto non deve mai dimenticarsi delle condizioni di lavoro - VIDEO; Tragedia Mecnavi, per non dimenticare; Tragedia della Mecnavi. A Ravenna commemorate le 13 vittime. Il sindaco: Promuoviamo a tutti i livelli la cultura della sicurezza; 39 anni fa la tragedia della Mecnavi, le celebrazioni a Ravenna. Tragedia Mecnavi, commemorato il 39° anniversarioIl Comune di Ravenna, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e a realtà culturali cittadine, ha organizzato oggi la commemorazione della tragedia della Mecnavi che, oltre a ricordare la strage, è stata ... portoravennanews.com Mecnavi, la tragedia di chi muore E quella di chi restaQuel venerdì 13 marzo 1987 ero in via Grado, a casa di mia madre. Ricordo molto bene l’improvviso ululare delle sirene, il continuo, disperato passaggio di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco per ... ilrestodelcarlino.it 13 marzo 1987 – la strage della Mecnavi. Sono nato 39 anni fa, lo stesso anno della strage della Mecnavi. In 39 anni si ha il tempo di crescere, sognare, costruire una carriera e una famiglia. Si ha il tempo di vivere una vita intera. Quella vita che è stata negat - facebook.com facebook #accaddeoggi - #13marzo 1987: La strage della Mecnavi x.com