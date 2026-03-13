Meccanica | l’export ha tenuto

L'export nel settore della meccanica ha mantenuto i propri livelli nonostante un contesto economico molto difficile e le recenti complicazioni legate a questioni di natura globale. Le aziende del comparto continuano a esportare prodotti, anche se si registrano segnali di rallentamento e incertezze nei mercati esteri, mentre le sfide interne restano al centro delle preoccupazioni del settore.

Nonostante un quadro estremamente complesso, a cui ora si aggiungono le problematiche legate alla guerra in Iran, nei primi nove mesi del 2025 l’export delle aziende della meccanica della nostra provincia ha segnato una sostanziale stabilizzazione rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,4 miliardi e riportando un calo dello 0,3%. A dirlo è il report dell’Ufficio studi Confartigianato Marche, elaborato sulla base dei dati Istat, da cui emerge anche come siano differenziati gli andamenti tra comparti: crescono metallurgia e attività di riparazione di macchinari, calano l’automotive e i mezzi di trasporto. Un’analisi del comparto,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meccanica: l’export ha tenuto Articoli correlati Dazi Usa dichiarati illegali, sospiro di sollievo per l'export: "Il Made in Italy ha tenuto, ora più certezze"La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia la linea di Trump, Patrignani (Confcommercio): "Lo avevamo previsto, il mercato americano non rinuncia ai... Aggiornamenti e notizie su Meccanica l'export ha tenuto Temi più discussi: Meccanica: l’export ha tenuto; Meccanica: analisi nelle province di Modena e Reggio Emilia; EXPORT DELLA MECCANICA ITALIANA VERSO IL GOLFO PERSICO: +7% NEL PRIMO SEMESTRE 2025; La meccanica vale il 44% dell’export italiano in Medio Oriente. Meccanica in recupero, ma pesano i timori per la guerra: dal settore il 44% del made in Italy in Medio OrienteNel 2025 la produzione della meccanica, al netto del settore auto, mostra segnali di stabilizzazione con andamenti differenziati tra comparti: crescono metallurgia e attività di riparazione di macchin ... giornaledellepmi.it Cresce la meccanica (+2,5%) e interrompe una contrazione lunga sette trimestri consecutiviL’export metalmeccanico/meccatronico nel 2025 è aumentato in valore del 2,9%, ancora lontano dalle crescite in doppia cifra che fino al 2022 caratterizzavano il nostro Settore ... bergamonews.it ANALISI MATEMATICA A CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA (Libri, appunti e calcolatrici non ammessi) - La seconda parte verrà corretta esclusivamente nel caso che lo studente risponda correttamente ad almeno 5 domande su 10 della prim - facebook.com facebook