McCready | rock e fumetto sul grunge di Seattle

Il chitarrista dei Pearl Jam, Mike McCready, ha annunciato che il 7 ottobre presenterà un’opera rock e una graphic novel intitolate Farewell to Seasons. La serata prevede la prima esecuzione di brani tratti da questa nuova produzione e la presentazione del fumetto. L’evento si svolgerà in una location ancora da definire e coinvolgerà appassionati di musica e fumetto.

Mike McCready, chitarrista dei Pearl Jam, presenterà il 7 ottobre un’opera rock e una graphic novel intitolate Farewell to Seasons. Il progetto ricostruisce la scena grunge di Seattle degli anni ’90 attraverso lo sguardo del musicista immaginario David Williams. L’iniziativa nasce dopo che la band ha preso una pausa dal lavoro con il batterista Matt Cameron. L’uscita dell’album e del fumetto segna un ritorno alle radici della musica alternativa, mescolando realtà storica e elementi di realismo magico. La produzione è stata curata in collaborazione con Z2 Comics, coinvolgendo anche lo scrittore Mark Sable e l’illustratore Sebastian Piraz. Mentre i Pearl Jam valutano il futuro della formazione, McCready si concentra su questa narrazione parallela che esplora le lotte interiori dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - McCready: rock e fumetto sul grunge di Seattle Articoli correlati Smell of Grunge – La Scena di Seattle e i suoi Dischi: dal 23 gennaio in libreriaDal 23 gennaio 2026 disponibile in libreria e in tutti gli store online: “ Smell of Grunge. Gli “Interno 23“ intrecciano sonorità rock, punk e grungeAppuntamento con la musica e con la condivisione di uno spazio che da sempre intreccia i gusti di un pubblico trasversale. Aggiornamenti e notizie su McCready rock e fumetto sul grunge di... Discussioni sull' argomento Mike McCready lancia la rock opera Farewell to Seasons, in uscita il 6 ottobre 2026; Mike McCready lancia l’opera rock ‘Farewell to Seasons’: un viaggio nella Seattle anni ’90 tra musica e fumetti. Ecco l’opera rock di Mike McCready sulla Seattle anni ’90Il chitarrista dei Pearl Jam ha scritto le musiche di ‘Farewell to Seasons’ dal punto di vista di un musicista della scena, David Williams, protagonista fittizio dell’album e di un romanzo a fumetti c ... rollingstone.it Pearl Jam: Mike McCready ha annunciato la graphic novel e rock opera Farewell to SeasonsMike McCready, inserito nella Rock And Roll Hall Of Fame come membro dei Pearl Jam, […] L'articolo Pearl Jam: Mike McCready ha annunciato la graphic novel e rock opera Farewell To Seasons proviene d ... msn.com Ecco l’opera rock (e graphic novel) di Mike McCready sulla Seattle anni ’90. Il chitarrista dei Pearl Jam ha scritto le musiche di ‘Farewell to Seasons’ dal punto di vista di un musicista fittizio della scena, David Williams x.com