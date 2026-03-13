Maxi frode nel Napoletano | sequestri per oltre 30milioni di euro indagate 64 persone

La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 32 milioni di euro nel Napoletano, coinvolgendo 64 persone indagate. L'operazione riguarda un'importante frode IVA di tipo

La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 32 milioni di euro, nell'ambito di un'indagine su una frode IVA "carosello" su larga scala nel settore informatico. Il decreto di sequestro preventivo riguarda cinque società sospettate di essere coinvolte in un complesso schema di frode fiscale internazionale. Il provvedimento segue gli sviluppi di una più ampia indagine che, sin da marzo 2023, ha preso di mira una rete criminale specializzata in frodi carosello IVA intracomunitarie nel commercio di prodotti elettronici e consumabili per stampanti. Secondo quanto emerso dalle indagini, la rete coinvolgerebbe complessivamente 64 indagati operanti principalmente nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

