La Procura di Milano ha avviato una nuova fase dell’indagine su Amazon, concentrata su un’ipotetica evasione dell’IVA per circa 1,2 miliardi di euro. L’attenzione degli inquirenti si focalizza sulle vendite effettuate dall’azienda, proseguendo le verifiche già in corso. Non sono stati forniti altri dettagli sui soggetti coinvolti o sui passaggi successivi dell’indagine.

Amazon torna al centro dell’attenzione giudiziaria in Italia. La Procura della Repubblica di Milano ha deciso di proseguire l’inchiesta su una presunta evasione dell’IVA pari a circa 1,2 miliardi di euro, riferita alle vendite effettuate sulla piattaforma tra il 2019 e il 2021. Le indagini si concentrano sulla divisione europea di Amazon e su quattro manager per i quali è stata richiesta la citazione a giudizio. Al centro della vicenda vi sarebbe il ruolo della piattaforma come intermediario tra i consumatori italiani e migliaia di venditori presenti sul marketplace. Secondo l’accusa, molti venditori sarebbero operatori extra UE, principalmente dalla Cina. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Maxi-accordo non salva Amazon: nuova indagine per evasione IVA per 1,2 miliardi

