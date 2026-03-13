Matrimonio Cuccarini | il figlio sposerà la stylist

Il 13 marzo 2026 sarà il giorno del matrimonio tra Giorgio Capitta e Sole Galanti. La coppia ha confermato l’unione, mentre il figlio della nota showgirl e del suo compagno si prepara a convolare a nozze con la stylist. La notizia si aggiunge alla lunga storia di famiglia, senza ulteriori dettagli sui preparativi o sui motivi dell’evento.

Il 13 marzo 2026 segna l’inizio di un nuovo capitolo per il clan Cuccarini-Capitta, con la notizia ufficiale dell’imminente matrimonio tra Giorgio Capitta e Sole Galanti. Questa unione rappresenterà il primo matrimonio in assoluto tra i figli della coppia formata da Lorella Cuccarini e Silvio Testi, uniti dal 1991. La futura sposa, Sole Galanti, non è una sconosciuta ma lavora già come stylist curando l’immagine pubblica della madre, Lorella Cuccarini. L’evento, ancora privo di data certa e luogo definito, promette di essere una celebrazione intima che riunirà l’intera famiglia allargata. Un legame professionale che diventa familiare. Sole Galanti occupa già un ruolo centrale nella vita quotidiana della conduttrice, occupandosi direttamente della sua immagine pubblica durante le apparizioni televisive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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