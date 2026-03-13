Matrimonio a prima vista Linda Manzoni e Federico Cortinovis aspettano un figlio L’annuncio a sorpresa | Stai realizzando tutti i miei sogni

Quando Linda Manzoni e Federico Cortinovis racconteranno alla propria progenie come è nato il loro amore, forse non verranno creduti. Protagonisti dell’ultima edizione di “ Matrimonio a prima vista “, i due hanno partecipato unendosi in matrimonio con altri partner scelti per loro dagli esperti della trasmissione, come previsto dal format. Ma al di là dei ragionamenti e delle compatibilità studiate a tavolino, nella loro storia ha trionfato l’amore, quello che di seguire le logiche proprio non ne vuole sapere. L’amore dopo l’esperienza in tv. Linda e Federico nel programma di Real Time avevano sposato rispettivamente Andrea Torreggiani e Marina Bernardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

