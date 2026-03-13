Matri | Al Milan manca un nove Campionato riaperto? Si però… | VIDEO

Oggi a Milano si tiene il World Legends Padel Tour 2026. Durante l'evento, Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha commentato la situazione del campionato di calcio, affermando che al Milan manca un centravanti. Ha anche detto che il campionato potrebbe riaprire, ma ha lasciato intendere che ci sono ancora molte incognite.

Matri: “Al Milan manca un nove. Campionato riaperto? Si, però.” VIDEO Quest'oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Alessandro Matri, ex calciatore del Milan. Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del calcio: tra questi anche l'ex Alessandro Matri. Il nostro inviato, Stefano Bressi, ha voluto raccogliere alcune dichiarazioni. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Matri: “Al Milan manca un nove. Campionato riaperto? Si, però…” | VIDEO Articoli correlati Scudetto, De Luca: “Campionato riaperto? Non credo. Molto dipenderà però dalla reazione dell’Inter”Il giornalista e conduttore radiofonico Massimo De Luca, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di 'TMW Radio' per commentare i principali temi del... Cinema delle Palme riaperto dopo 30 anni di abbandono, manca però la Scia: rinviati due spettacoliCi sono voluti quasi 30 anni per la sua riapertura e per l'inaugurazione è stato invitato il maestro Giuseppe Tornatore, il regista bagherese che lì...