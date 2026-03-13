Molti studenti commettono errori nel risolvere espressioni matematiche perché non seguono correttamente l’ordine delle operazioni. In un esempio recente, la risposta data è spesso 2 o 0, ma il risultato giusto è 102. La regola che stabilisce la sequenza delle operazioni, fondamentale per arrivare alla soluzione corretta, viene troppo spesso trascurata a causa della pressione scolastica.

Molti rispondono d’istinto 2 o 0, ma la risposta corretta è 102. Il trucco sta in una regola che molti hanno ormai dimenticato a causa dello stress scolastico: l’ordine delle operazioni. In matematica vige un ordine prestabilito nei calcoli. La moltiplicazione e la divisione devono sempre essere eseguite prima dell’addizione e della sottrazione, indipendentemente dalla loro posizione nell’esercizio. Foto: Shutterstock Soluzione: ricorda l’“ordine delle operazioni”. Rivediamo quindi attentamente l’ esercizio: 50 + 50? 25 × 0 + 2 Per prima cosa si esegue la moltiplicazione: 25 × 0 = 0 Poi si calcola in ordine da sinistra a destra: 50 + 50? 0 + 2 = 102 Chi ha calcolato direttamente da sinistra a destra ottiene una risposta sbagliata: è la classica trappola! L’ordine delle operazioni risolve tutto in questo caso. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Matematica: L’ordine delle operazioni sbagliato da molti

