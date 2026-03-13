Massimiliano Caiazzo assente nel finale di Mare Fuori 6 con Maria Esposito | Aveva altri impegni

Nel finale di Mare Fuori 6, Massimiliano Caiazzo non appare nelle scene finali e viene spiegato che aveva altri impegni. La scena culminante mostra Rosa e Carmine che si incontrano dopo molti anni, ma il personaggio di Di Salvo viene interpretato da una controfigura ripresa di spalle. La scelta ha portato alla modifica nella rappresentazione del personaggio in questa parte della puntata.

