Martone a Napoli | Servillo e un bambino in 72 ore di scontro

Le riprese del nuovo film diretto da Mario Martone, intitolato Scherzetto e tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, sono cominciate a Napoli. Tra le scene girate ci sono state riprese con Servillo e un bambino, coinvolti in uno scontro durato 72 ore. La produzione ha scelto il contesto napoletano come sfondo principale delle riprese.

Le riprese del nuovo film diretto da Mario Martone, intitolato Scherzetto e tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, sono ufficialmente iniziate nel tessuto urbano di Napoli. Il progetto segna la settima collaborazione tra il regista e l’attore Toni Servillo, che interpreta un nonno illustratore costretto a una convivenza forzata con il nipote di quattro anni mentre i genitori partono per un convegno. La storia si svolge quasi interamente all’interno delle mura domestiche e su un balcone napoletano, trasformando uno spazio ristretto in un palcoscenico per un duello generazionale. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Martone insieme a Ippolita di Majo, portando sullo schermo una narrazione che mescola ironia e tensione domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martone a Napoli: Servillo e un bambino in 72 ore di scontro Articoli correlati Leggi anche: Toni Servillo a Napoli: tra il nuovo set di Martone e la magia del palcoscenico Leggi anche: Martone gira a Napoli “Scherzetto”: Toni Servillo protagonista del film tratto dal romanzo di Starnone Una selezione di notizie su Martone a Napoli Servillo e un bambino... Temi più discussi: Martone gira a Napoli Scherzetto: Toni Servillo protagonista del film tratto dal romanzo di Starnone; ‘Scherzetto’ di Martone, prime immagini dal set con Toni Servillo; Scherzetto, le immagini dal set di Napoli del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo; Scherzetto, Mario Martone e Toni Servillo insieme per un nuovo film. Martone gira a Napoli Scherzetto: Toni Servillo protagonista del film tratto dal romanzo di StarnoneSono iniziate in città le riprese della nuova pellicola del regista napoletano. Nel cast anche Serena Rossi, accanto al piccolo Lorenzo Perrotta nel ruolo del nipote che sconvolge la routine del prota ... napolitoday.it A Napoli si gira Scherzetto, nuovo film di Mario Martone, con Toni ServilloSono in corso le riprese a Napoli di Scherzetto, il nuovo film di Mario Martone, scritto con Ippolita di Majo e tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, edito da Einaudi. (ANSA) ... ansa.it in corso di riprese a Napoli “Scherzetto”, il nuovo film di Mario Martone, con Toni Servillo, arrivano le prime immagini del set. Scritto con Ippolita di Majo e tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, edito da Einaudi, tra quattro mura e un balcone, nell’ facebook