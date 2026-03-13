Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma

Martedì 17 marzo si terranno le proiezioni a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia, nell’ambito del ciclo “I Martedì al Cinema”. L’iniziativa, promossa dalla Regione del Veneto, coinvolge anche la Federazione italiana cinema d'essai e l’Unione interregionale triveneta Agis. Diverse sale aderiranno all’evento, offrendo spettacoli con biglietti a prezzo ridotto per tutta la giornata.

In città, doppia proiezione al Multisala Giorgione che propone, alle 16.20 e, in versione originale sottotitolata alle 21.15, il film “Nouvelle Vague” (Francia, 2025) di Richard Linklater. Parigi, 1959. Rimasto indietro rispetto ai suoi colleghi dei Cahiers du cinéma Truffaut, Chabrol, Rivette e Rohmer, ognuno dei quali ha almeno un film alle spalle, il ventinovenne critico Jean-Luc Godard si butta a capofitto nel suo esordio da regista, Fino all'ultimo respiro. Sempre in versione originale con sottotitoli, alle 18.30, inizia “Il silenzio degli dei” (Serbia, Italia, Croazia, 2025) di Vuk Rsumovic. Belgrado, 2015. Fereshteh, rifugiata afgana in fuga con marito e figli, scopre che il fratello minore è annegato e sta per essere sepolto come anonimo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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