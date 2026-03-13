Martedì 17 marzo si svolge a Padova l’appuntamento con il ciclo “I Martedì al Cinema”, promosso dalla Regione del Veneto, dalla Federazione Italiana Cinema d'Essai delle Tre Venezie e dall’Unione Interregionale Triveneta AGIS. L’iniziativa prevede la possibilità di vedere film a quattro euro nelle sale della città, offrendo un’occasione di svago a prezzi ridotti per gli spettatori locali.

Martedì 17 marzo, continua nelle sale di Padova il ciclo de I Martedì al Cinema, il progetto promosso dalla Regione del Veneto insieme alla Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE) delle Tre Venezie e all'Unione Interregionale Triveneta AGIS. Ogni martedì un'occasione per tornare in sala a 4 euro, con una selezione di film di qualità che pone il cinema al cuore della vita culturale locale. La proposta in questo terzo martedì del mese al Cinema Esperia è, alle 21, “Il filo del ricatto - Dead Man's Wire” (USA,2025) di Gus Van Sant. La mattina dell’8 febbraio 1977 Anthony G. “Tony” Kiritsis entra nell’ufficio di M. L. Hall, presidente della Meridian Mortgage Company e prende in ostaggio il figlio Richard. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Al cinema con quattro euroTornano i martedì al cinema a quattro euro, iniziativa della Regione Veneto realizzata con la Federazione italiana cinema d’essai delle Tre Venezie e Unione interregionale triveneta Agis. polesine24.it

In onda da martedì 17 marzo alle 21.30 su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi: «Sono tipo Mark Caltagirone, non sai mai se ci sono veramente, vado a periodi» - facebook.com facebook

Martedì 17 marzo alle ore 15.00 presso la sede dell’Università LUMSA in Borgo Sant’Angelo 13 a Roma e online, il Corso di laurea in Scienze della comunicazione, marketing e digital media organizza l’incontro “Caro Lucio ti scrivo” che vedrà la partecipazio x.com