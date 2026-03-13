Mario Donatone & Bluesman Latino presenta il disco Futura Umanità al teatro dei Ginnasi

Al teatro dei Ginnasi, Mario Donatone e Bluesman Latino presentano il nuovo disco intitolato Futura Umanità. La serata vede la partecipazione di Teresa Flor Castellani, Francesco Fario, Fabiola Guacci, Andrea Casanova Moroni e Luca Pani, che collabora anche come aiuto regista. La regia è affidata a Luca Pani, mentre Francesco Fario si occupa dell’aiuto regia. Il tema centrale del progetto è che l’amore può essere visto come un algoritmo.

Mario Donatone & Bluesman Latino presenta il nuovo disco Futura Umanità, edito da Groove Master Edition, in un doppio concerto che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo al teatro dei Ginnasi di Roma. Questo nuovo album parte da un viaggio a l'Avana, capitale di Cuba, da una serie di concerti in varie manifestazioni caratterizzati da un'inedita fusione tra blues feeling, ritmi afro-latini e melodie mediterranee. Il terreno era già fertile perché questo nuovo lavoro nasce dopo aver pubblicato due singoli: il primo Please hold on! (Vivere ancora), con il featuring di Chicago Beau e di Roberto Luti nel 2022; il secondo Foto di Famiglia con Antonello Salis nel 2023.