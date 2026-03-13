Marino | C’è un giocatore che non avrei portato al Napoli

Il direttore Pierpaolo Marino ha dichiarato di non aver portato al Napoli un determinato giocatore, senza specificare il nome. La sua affermazione si concentra su una scelta personale riguardo a un singolo atleta, senza aggiungere dettagli su altre operazioni di mercato o motivazioni. La frase evidenzia una posizione chiara del dirigente riguardo a quella decisione specifica.

Il direttore Pierpaolo Marino, con trascorsi importanti al Napoli, all’Udinese e all’Atalanta, ha parlato della stagione degli azzurri attraverso l’intervista che ha rilasciato quest’oggi ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel mirino del dirigente c’è un acquisto in particolare. Marino insiste sull’arrivo di De Bruyne. Il dirigente si è detto contrario al suo arrivo: “ De Bruyne non lo avrei preso, l’ho detto tante volte: un acquisto che non avrei fatto. Il problema è che quando hai un McTominay in quel ruolo, tra i migliori d’Europa, non ho bisogno di investire in risorse importanti come De Bruyne che è in parabola discendente.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

