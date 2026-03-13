Marine Serre Top ‘moon Printed Jersey’ | Qualità e prezzo

Marine Serre ha lanciato il suo nuovo top ‘moon Printed Jersey’, un capo realizzato in jersey con stampa ispirata alla luna. Il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e il prezzo che si aggira intorno a una cifra precisa, visibile sul sito ufficiale. L’articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La filosofia 'Moon' e il gioco di parole con 'Marine'. L'analisi del top 'Moon Printed Jersey' rivela un design che trascende la semplice funzionalità per diventare un manifesto estetico. La stampa ripetitiva di lune crescenti in tonalità beige su fondo nero non è casuale, ma evoca un cielo notturno che si fonde con l'estetica streetwear luxury. Marine Serre Top 'Moon Printed Jersey' Il nome del brand: oltre la traduzione letterale.