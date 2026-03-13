Le forze di terra e di aria di Marina sono state coinvolte in un'operazione in risposta a una recente mossa della Repubblica islamica dell’Iran, che ha adottato una nuova strategia per influenzare l’economia globale. La macchina militare di Teheran si prepara a fronteggiare eventuali sviluppi, mentre le autorità italiane monitorano attentamente la situazione. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale senza che siano stati ancora annunciati interventi ufficiali.

I due eserciti paralleli sotto pressione e l’arsenale di missili e droni, spina dorsale della dottrina militare iraniana. Numeri prima e dopo il 28 febbraio L’ultima strategia della Repubblica islamica dell’Iran per boicottare l’economia globale e creare disagio al trasporto marittimo nel Golfo è sfoderare dal suo arsenale le mine navali, “armi semplici che potrebbero dare a Teheran un potere smisurato”, ha scritto ieri il Wall Street Journal, perché tra le più distruttive che la Marina degli Stati Uniti abbia mai dovuto affrontare. Secondo un rapporto pubblicato mercoledì dall’Institute for the Study of War, l’Iran ne avrebbe dispiegate una... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Marina, forze di terra e di aria. Quanto può resistere la macchina da guerra di Teheran

