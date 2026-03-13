Mariaclara Beltrachini, mamma e insegnante di judo, è deceduta a causa di un carcinoma. Originaria di Milano, si era trasferita al lago d’Iseo, dove insegnava e viveva con la sua famiglia. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra chi la conosceva, creando un legame tra le comunità del lago e della città. La sua morte è stata comunicata oggi, segnando la fine di una vita dedicata all’insegnamento e alla famiglia.

Vigolo, 13 marzo 2026 – Addio alla maestra di judo che per amore si era trasferita da Milano al lago d’Iseo. La comunità di Vigolo, paesone sulla sponda occidentale del Sebino, è in lutto per la scomparsa di Mariaclara Beltrachini, uccisa da un rarissimo carcinoma contro il quale ha combattuto con tutte le sue forze. La malattia, però, alla fine ha avuto il sopravvento, portandosi via la giovane mamma 32enne. Un dolore immenso per il marito Jason. Dal loro rapporto, sigillato con il matrimonio nel 2023, un anno fa è nato Ethan, che ora si ritroverà a crescere senza la mamma, seppure circondato dall’amore dei suoi cari. La tragedia. Mariaclara si era trasferita a Vigolo nel 2017, per vivere con Jason. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mariaclara Beltrachini, mamma e maestra di judo uccisa da un carcinoma. Il dolore unisce il lago d’Iseo e Milano

Vigolo piange Mariaclara, 32 anni: mamma coraggiosa, affrontò la malattia in gravidanza

