Maria Antonietta e Colombre si esibiranno in concerto a Porto Sant’Elpidio, portando sul palco la loro musica. L’evento si inserisce nel programma dedicato al festival di Sanremo, confermando l’interesse della città verso questa manifestazione. La serata prevede un’esibizione dal vivo, con la partecipazione di entrambi gli artisti, davanti a un pubblico presente.

Resta saldo il legame tra Porto Sant’Elpidio e il festival di Sanremo. Talmente saldo che, dopo aver ospitato Elettra Lamborghini, Dargen D’Amico, Francesco Renga, Gaia, Serena Brancale ed altri ancora, l’amministrazione comunale si è già accaparrata la prima data del tour della coppia reduce dalla kermesse canora, Maria Antonietta e Colombre e si prepara ad accoglierli con il solito bagno di folla di Piazza Garibaldi, il prossimo 2 maggio. "Stiamo preparando giorni pieni di musica, ospiti, eventi e sorprese che trasformeranno la città in un unico grande festival" fanno sapere dall’ufficio turismo, cominciando a spoilerare i primi ospiti che animeranno le giornate del 1 Maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maria Antonietta e Colombre in concerto

