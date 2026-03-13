Margarethe Traube è una scienziata che si distingue per il suo impegno a favore delle donne. Attraverso i romanzi, le scrittrici contribuiscono a far conoscere figure femminili importanti che spesso sono state trascurate dalla storia ufficiale. Questa pratica permette di arricchire la memoria collettiva con storie di donne che hanno avuto un ruolo significativo ma poco riconosciuto.

Scaffale Il romanzo di Cecilia Mastrantonio narra la vita e gli studi di un’intellettuale femminista a cavallo fra sue secoli Scaffale Il romanzo di Cecilia Mastrantonio narra la vita e gli studi di un’intellettuale femminista a cavallo fra sue secoli Attraverso romanzi le scrittrici arricchiscono la storia con volti di donne, importanti, ignorate dalla storiografia ufficiale. È il caso del romanzo storico di Cecilia Mastrantonio che con il suo Margherita La donna dei tempi nuovi (All Around, pp. 414, euro 20) narra la vita di Margarethe Traube, scienziata tedesca di nascita ma italiana di adozione, che si svolge nella seconda metà dell’ottocento e all’inizio del novecento. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Argomenti discussi: Margarethe Traube, una scienziata dalla parte delle donne; Un’analisi critica e collettiva del debito.