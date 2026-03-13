Marco Odermatt ha conquistato la quinta Coppa del Mondo di sci alpino della stagione 2025-2026, assicurandosi la vittoria con sei gare di anticipo rispetto alla fine del campionato. La sua prestazione gli ha permesso di ottenere la Sfera di Cristallo generale, e ora si prepara a tentare di superare il record stabilito da Hirscher.

Marco Odermatt ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, garantendosi la Sfera di Cristallo generale con addirittura sei gare di anticipo sul termine della stagione. Grazie al terzo posto conseguito nella discesa libera di Courchevel, il fuoriclasse svizzero si è issato a quota 1.590 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 632 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, un divario incolmabile quando sul piatto rimangono soltanto 600 punti. Si tratta della quinta apoteosi consecutiva per il 28enne, autentico dominatore del Circo Bianco dal 2022 e che nel mentre ha messo le mani anche su dieci coppette di specialità (considerando anche quella portata a casa oggi nella velocità pura). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Odermatt vince la quinta Coppa del Mondo con 6 gare di anticipo. Il record di Hirscher è nel mirino

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: vince ancora Van der Poel! Quinta vittoria in cinque gare disputate

“Tempi non degni della Coppa del Mondo”: Marcel Hirscher rinuncia alle OlimpiadiMarcel Hirscher ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì...

Aggiornamenti e notizie su Marco Odermatt

Temi più discussi: Braathen vince gigante Kranjska Gora e accorcia su Odermatt; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Pinheiro Braathen vince il gigante di Kranjska Gora e si avvicina a Odermatt. Diciannovesimo Vinatzer; LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie.

Marco Odermatt conquista il quinto Globo di Cristallo consecutivo!Marco Odermatt ha conquistato per il quinto anno consecutivo il Globo di Cristallo! Al nidvaldese è infatti bastato chiudere al 3o posto la discesa di Courchevel per portarsi a 632 punti di vantaggio ... rsi.ch

Sci alpino: Marco Odermatt vola sulla Saslong e conquista la 50ª vittoriaSci alpino: Marco Odermatt vola sulla Saslong e conquista la 50ª vittoria Dopo una gara interrotta più volte per la scarsa visibilità, lo svizzero vince con il tempo di 1:24:48, e con questo ... rainews.it

DOMINANTE LUCAS PINHEIRO BRAATHEN Lucas Pinheiro Braathen si conferma dopo l'oro olimpico e vince il gigante, davanti a Loic Meillard e Stefan Brennsteiner. Marco Odermatt chiude quinto alle spalle di McGrath e quindi per la coppa di speci x.com

Loïc Meillard chiude al secondo posto nel gigante di Kranjska Gora, vinto da Lucas Pinheiro Braathen. A completare il podio è stato Stefan Brennsteiner mentre Marco Odermatt ha terminato in quinta posizione. La coppetta di specialità verrà quindi ass - facebook.com facebook