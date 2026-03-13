Ogni anno durante il mese di marzo, l’America si ferma per seguire il torneo di basket universitario noto come March Madness. Domenica verrà completato il tabellone con le 68 squadre che si sfideranno fino alle Final Four di Indianapolis, previste per il 4 e 6 aprile. L’evento coinvolge milioni di tifosi e appassionati in tutto il paese.

March Madness, basta la parola. Anzi l’espressione. Il torneo collegiale statunitense è alle porte, ancora poco nitido sullo sfondo perché non si conoscono tutte le 68 protagoniste del 2026, ma ci siamo quasi. La March Madness funziona sempre, anno dopo anno, come neppure abracadabra. L’America si incolla alla televisione nelle case di tutti, nei campus universitari, negli sport bar. Tutti sintonizzati su quei campi, persino negli aeroporti. C’è chi spera nel ritardo del volo perché la partita non è ancora finita, tanto per (non) cambiare si deciderà solo negli ultimi secondi. Merito dell’eliminazione diretta. Passano le stagioni, cambiano le tecnologie e la società, ma il dentrofuori non passa mai di moda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - March Madness, basta la parola: perché per un mese l'America si ferma per il basket universitario

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