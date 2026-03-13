Maratona di successi

Dopo il Festival di Sanremo, Carolina Rey ancora percepisce l’esperienza come una lunga corsa. In un’intervista, ha commentato che la sensazione è come aver partecipato alla maratona di New York senza aver mai corso in precedenza. La giornalista ha descritto i giorni passati come un susseguirsi di impegni intensi e momenti di grande movimento. La sua voce trasmette ancora l’energia di quei giorni.

Sanremo è alle spalle, ma per Carolina Rey l’impronta di quei giorni è ancora freschissima. "Mi sembra di aver fatto la maratona di New York senza aver mai corso nella vita". Lo dice tradendo un po’ di stanchezza, ma anche non poca soddisfazione. Del resto, l’esperienza a Prima Festival, che ha condotto assieme a Ema Stokholma e a Manola Moslehi, è stata un successo. "Si sono create delle dinamiche molto positive – spiega –. In pratica, eravamo un gruppo di amiche che ogni sera raccontavano i retroscena della manifestazione più amata dagli italiani". Fino alla ciliegina sulla torta dell’ultima serata, che le ha viste sul palco dell’Ariston assieme a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

