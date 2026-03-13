manuela aggredita e offesa valeria a giudizio

La Procura di Rimini ha portato in tribunale Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, accusandola di aver minacciato, diffamato e percosso Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli. L’episodio riguarda un’aggressione avvenuta il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino, dove l’anziana donna è stata uccisa. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa familiare.

La Procura di Rimini ha citato in giudizio Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, per minacce aggravate diffamazione e percosse nei confronti di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa in via del Ciclamino la notte del 3 ottobre 2023. L’udienza predibattimentale è fissata per l’8 giugno. Le condotte contestate risalgono al luglio 2024: durante una trasmissione televisiva, Bartolucci avrebbe strappato i capelli e minacciato Bianchi, che aveva avuto una relazione con Dassilva: "Ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi". Altre minacce a Bianchi sarebbero state riferite al personale della polizia, durante l’arresto di Dassilva, il 16 luglio 2024: "Non ci metto nulla a scioglierla in un fusto di acido". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

