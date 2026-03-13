Manuel Agnelli e la Siae rilanciano la musica live | 100 band 96 concerti in nove città

Un progetto coinvolge 100 band e prevede 96 concerti distribuiti in nove città. Manuel Agnelli e la Siae promuovono l'iniziativa con l’obiettivo di offrire opportunità a giovani autori, autrici, musicisti e musiciste. L’obiettivo è creare un percorso che includa momenti di palco, formazione e sviluppo professionale per le nuove generazioni musicali.

Sostenere una nuova generazione di autori, autrici, musicisti e musiciste, attraverso un percorso concreto fatto di palco, formazione e crescita professionale. Questo è lo scopo di un progetto nato dall’incontro tra Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, il collettivo di GERMI – LdC e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Un progetto, intitolato Suoni dal futuro, che punta, in fondo, sul riportare nella musica italiana alcuni dei valori più elementari e che oggi sembrano dissolversi in quel mare in burrasca digitale che ha aperto le porte a tutti abbassando notevolmente il livello dell’offerta della discografia italiana.... 🔗 Leggi su Open.online

