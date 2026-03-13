Manifesti sugli allevamenti bloccati a Bergamo Lav | Censura Il Comune | Immagini troppo crude è il regolamento

A Bergamo, tre manifesti della campagna promossa dalla Lega Anti Vivisezione e dall'influencer Adamo Romano sono stati rimossi dagli spazi pubblici. Il Comune ha motivato il divieto sostenendo che le immagini presenti sono troppo crude e violano il regolamento comunale. La decisione ha suscitato reazioni e aperto un dibattito sulla libertà di comunicazione negli ambienti pubblici.

Bergamo. Si accende il dibattito sulla libertà di comunicazione negli spazi pubblici dopo il divieto di affissione di tre manifesti della nuova campagna realizzata da Lega Anti Vivisezione (LAV) Bergamo insieme all’influencer Adamo Romano. L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i cittadini sulla condizione degli animali negli allevamenti intensivi e nei macelli, è stata bloccata dalla concessionaria comunale degli impianti pubblicitari, Abaco S.p.A., dopo un parere negativo del Comitato di Controllo dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). La campagna e il divieto. La campagna, composta da tre manifesti con protagonisti animali destinati alla macellazione, era stata progettata per essere esposta contemporaneamente su diversi impianti comunali della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Allevamenti sospetti. Lav firma un esposto: "Animali maltrattati"Allevamenti di animali da cortile maltrattati e macellazioni fuori da ogni norma: ma non solo perché quelle aree recintate tra San Giorgio a Colonica... Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”.