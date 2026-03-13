Manifesti del sì nel retro nessuna violazione

Nella segnalazione del Consigliere Guaraldi di Fratelli d’Italia, si segnala che i manifesti del sì sono stati collocati sul retro e che non sono state riscontrate violazioni. L’Ufficio ha esaminato la questione e ha confermato che l’installazione avviene senza irregolarità. La verifica ha riguardato i punti di affissione e le modalità di esposizione dei manifesti.

In merito alla segnalazione del Consigliere Guaraldi di Fratelli d’Italia, inviata all’Ufficio Elettorale del Comune di Cento e alla Prefettura di Ferrara, segnalando la presunta violazione della par condicio negli spazi elettorali per il Referendum 22 e 23 marzo nel Comune di Cento, è stato lo stesso ufficio a fornire chiarimenti. "La situazione descritta non configura alcuna violazione del principio di parità di trattamento – scrivono - La scelta di utilizzare plance bifacciali risponde a oggettive e improrogabili esigenze tecniche ed economiche. In primo luogo, l’Amministrazione ha dovuto adottare una strategia di razionalizzazione della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Manifesti del sì nel retro, nessuna violazione" Articoli correlati Conte: “Meloni scappa dal Parlamento. Nessuna condanna da Tajani e Crosetto per la violazione del diritto internazionale di Usa e Israele”“Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio, e su una crisi internazionale di tale portata manda i due ministri della Difesa e degli... Per il Corecom nei video social di Masci nessuna violazione della par condicio: chiesta l'archiviazione all'AgcomIl Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) ha chiesto all’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) l’archiviazione per... Una selezione di notizie su Manifesti del sì nel retro nessuna... Temi più discussi: Dalla promessa di nozze al rimprovero del papà: gli slogan grotteschi della campagna per il Sì al referendum; La procura indaga sui manifesti per il No al referendum. Spangher: È un segnale contro le fake news dell'Anm; Edizione del 11 marzo 2026; Referendum, la denuncia di Fd’I: Manifesti del ’sì’ nascosti nel retro. Manifesti del sì nel retro, nessuna violazioneIn merito alla segnalazione del Consigliere Guaraldi di Fratelli d’Italia, inviata all’Ufficio Elettorale del Comune di Cento e alla ... ilrestodelcarlino.it Anm Reggio Calabria: In Tribunale anche manifesti per il Sì al referendumla presidente dell'Anm di Reggio Calabria Antonella Stilo In Tribunale anche manifesti per il Sì al referendum ... giornaledicalabria.it Tra i manifesti del #Neorealismo e del cinema italiano di ogni tempo, il film di #VittorioDeSica (al secondo Oscar dopo SCIUSCIA’) conserva ancor oggi intatta la sua forza. L'odissea struggente di #AntonioRicci alla disperata ricerca della bicicletta rubatagli ha - facebook.com facebook