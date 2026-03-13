Mancini bloccato | Alegre guida l’Al-Sadd contro l’Umm Salal

Roberto Mancini non sarà presente sulla panchina dell’Al-Sadd nella partita contro l’Umm Salal perché le restrizioni di volo legate al conflitto regionale gli impediscono di arrivare in tempo. La squadra sarà quindi guidata dall’allenatore in seconda, Alegre, che assumerà il ruolo di allenatore per questa sfida. La partita è programmata per la prossima giornata del campionato qatariota.

Roberto Mancini non potrà essere presente per guidare l'Al-Sadd nella prossima sfida contro l'Umm Salal a causa di restrizioni al volo imposte dal conflitto regionale. L'ex tecnico della nazionale italiana e dell'Arabia Saudita si trova bloccato fuori dal Qatar dopo aver lasciato il paese per un motivo medico familiare. Il club ha confermato che l'assistente Sergio Alegre assumerà temporaneamente la guida della squadra in attesa del ritorno del maestro italiano. La situazione rimane fluida e dipende interamente dall'evoluzione dello scontro nel Golfo Persico che ha portato alla chiusura dello spazio aereo. L'imprevisto logistico blocca il piano tattico.