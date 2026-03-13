Mancata scerbatura in pieno centro

Un consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha manifestato insoddisfazione per la mancata scerbatura nel centro storico di Messina, nonostante siano stati messi cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata nelle zone interessate. La questione riguarda le aree che non sono state oggetto di interventi, anche se erano state segnalate con cartelli specifici.