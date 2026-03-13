Manageritalia Emilia-Romagna consegna 155 borse di studio mare come metafora di leadership giovani talenti regione

Manageritalia Emilia-Romagna ha consegnato 155 borse di studio mare destinate a giovani talenti della regione, coinvolgendo studenti dalle scuole medie all’università. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti dell’associazione e dei beneficiari, che hanno ricevuto il riconoscimento durante un evento dedicato. Le borse di studio mirano a sostenere l’istruzione e a promuovere la crescita professionale tra i giovani.

(Adnkronos) – Uno sguardo al mare e ai suoi insegnamenti per accompagnare i giovani talenti dell’Emilia-Romagna nel loro percorso di crescita, dalle scuole medie all’università. Si è svolta ieri pomeriggio, presso gli spazi Staremilia-Penskecars di Casalecchio di Reno, la cerimonia di consegna delle 150 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, cui si sono aggiunte le 5 borse di studio da promosse da Manageritalia Emilia-Romagna. Nel complessivo sono stati 155 i premiati: 18 per scuole medie, 92 le superiori, 37 per l’università e 8 per le loro tesi di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Manageritalia Campania, consegnate 74 borse di studio a supporto dei giovani talenti Permanenza dei giovani talenti in Emilia-Romagna: la Regione finanzia il progetto “Rimini4Talent"Il progetto “Rimini4Talent - Attrarre e trattenere talenti” mira a rafforzare l’attrattività e la retention dei talenti nel territorio riminese...