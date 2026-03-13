Maltempo nel weekend | pioggia intensa e neve anche a bassa quota

Nel fine settimana, un fronte atlantico ha portato maltempo in Italia, con piogge intense al Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi. La perturbazione ha causato instabilità diffusa su molte regioni e ha interessato anche zone a bassa quota, portando precipitazioni significative in tutto il Paese. La situazione rimane critica in alcune aree dove le condizioni meteorologiche continuano a peggiorare.

Roma - Una nuova perturbazione atlantica raggiunge l’Italia: piogge intense al Nord, nevicate abbondanti sulle Alpi e instabilità diffusa nel weekend. Una nuova perturbazione di origine atlantica è pronta a investire l’Italia nel corso del fine settimana, portando con sé piogge diffuse, vento in rinforzo e abbondanti nevicate sulle Alpi, con fenomeni che in alcune aree potranno spingersi anche a quote relativamente basse. I primi segnali del peggioramento si faranno notare già dalla serata di venerdì, quando le regioni del Nordovest inizieranno a essere interessate dalle prime nubi compatte provenienti dall’Atlantico. Dalle prime ore di sabato, il fronte perturbato entrerà progressivamente nel vivo, determinando un rapido deterioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto sulle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

