malore in palestra 52enne muore davanti alla moglie

Un uomo di 52 anni, residente a Selvazzano Dentro, è deceduto in palestra dopo aver accusato un malore. La vittima si trovava insieme alla moglie nel corso dell’allenamento, quando si è sentito male. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

L’uomo si è accasciato a terra intorno alle 21.30 davanti ad altri sportivi presenti. Immediato l’allarme ai soccorsi: i presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione con il defibrillatore, guidati dalla centrale operativa del Suem 118. I tentativi sono proseguiti anche dopo l’arrivo dell’ambulanza, ma purtroppo per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Frizzo non soffriva di patologie particolari e al momento non è noto se sarà disposta l’autopsia. La notizia del decesso si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità locale e amici che ne ricordano le qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

