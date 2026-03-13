Domenica 15 marzo 2026 alle 14:00 si sfidano Maiorca ed Espanyol. Il Maiorca, che attualmente ha 25 punti, si trova al terz’ultimo posto in classifica, mentre l’Espanyol cerca di migliorare la propria posizione. La squadra di casa ha annunciato la separazione dall’allenatore Arrasate, sostituito da Demichelis, mentre gli ospiti puntano a ottenere punti importanti nella gara.

Il Maiorca ha 25 punti ed è al terz’ultimo posto: i motivi per sorridere sono pochi per los Bermellones che hanno preso la dolorosa decisione di separarsi da Arrasate e hanno ingaggiato Demichelis. L’argentino ha esordito a Pamplona con un’ottima prestazione, che però non ha avuto il giusto coronamento: l’Osasuna, infatti, è riuscito a rimontare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Espanyol (domenica 15 marzo 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bermellones affamati di punti

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