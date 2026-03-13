Domenica 15 marzo 2026 alle 14:00 si affrontano Maiorca ed Espanyol in una partita valida per la Liga. Il Maiorca, con 25 punti, si trova in penultima posizione e ha appena cambiato allenatore, passando da Arrasate a Demichelis. L'Espanyol si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe le squadre di migliorare la classifica.

Il Maiorca ha 25 punti ed è al terz’ultimo posto: i motivi per sorridere sono pochi per los Bermellones che hanno preso la dolorosa decisione di separarsi da Arrasate e hanno ingaggiato Demichelis. L’argentino ha esordito a Pamplona con un’ottima prestazione, che però non ha avuto il giusto coronamento: l’Osasuna, infatti, è riuscito a rimontare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Espanyol (domenica 15 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Bermellones affamati di punti

Articoli correlati

Osasuna-Maiorca (sabato 07 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attesi a PamplonaLa prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l’Osasuna e il Maiorca.

Maiorca-Real Betis (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attendono gli andalusiLa domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna tra Maiorca e Real Betis: si tratta di una sfida sicuramente molto interessante, tra due squadre...

Contenuti utili per approfondire Maiorca Espanyol domenica 15 marzo 2026...

Discussioni sull' argomento La programmazione calcio di DAZN: un nuovo turno di Serie A Enilive, Serie BKT e LaLiga; LaLiga, si è chiusa la 27ª giornata: tutti i risultati e la classifica aggiornata; LaLiga, 27ª giornata / Barcellona, +4 sul Real Madrid: risultati e classifica aggiornata; Risultati Liga spagnola | Calciomagazine.

Pronostico Maiorca vs Espanyol – 15 Marzo 2026Cosa aspettarsi da Maiorca - Espanyol? La sfida di La Liga tra Maiorca e Espanyol si giocherà il 15 Marzo 2026 alle 14:00 presso l’Estadi Mallorca Son Moix. Un incontro che promette intensità e ... news-sports.it