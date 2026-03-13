Domenica 15 marzo 2026 alle 14:00 si affrontano Maiorca ed Espanyol in una partita valida per la stagione di calcio. Il Maiorca si trova al terz’ultimo posto con 25 punti, mentre l’Espanyol cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Il club delle Baleari ha deciso di cambiare allenatore, passando da Arrasate a Demichelis, nel tentativo di invertire il trend attuale.

Il Maiorca ha 25 punti ed è al terz’ultimo posto: i motivi per sorridere sono pochi per los Bermellones che hanno preso la dolorosa decisione di separarsi da Arrasate e hanno ingaggiato Demichelis. L’argentino ha esordito a Pamplona con un’ottima prestazione, che però non ha avuto il giusto coronamento: l’Osasuna, infatti, è riuscito a rimontare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Espanyol (domenica 15 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Bermellones affamati di punti

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