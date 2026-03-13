Il portiere francese del Milan ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2031. Ora porta con sé la fascia di capitano e gioca sotto la guida di Allegri. La sua scelta di restare a lungo termine è stata confermata dal rinnovo appena concluso. La sua presenza rappresenta un punto fermo per il club e per la rosa attuale.

Mike Maignan, portiere francese del Milan, ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 e ora indossa con orgoglio la fascia di capitano sotto la guida di Massimiliano Allegri. La squadra, dopo una stagione precedente priva di competizioni europee, si trova ora seconda in classifica, a soli sette punti dall’Inter, grazie a una serie di risultati costanti ottenuti dall’estate scorsa. Il giocatore ha espresso un forte desiderio di riscatto per le delusioni della stagione 2024-25, definendo l’allenatore come un professionista di alto livello capace di gestire sia lo spogliatoio che il campo. L’obiettivo è dimostrare il valore del club attraverso la coerenza dei risultati, trasformando la responsabilità della leadership in una fonte di grande orgoglio personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maignan: rinnovo al 2031 e orgoglio del capitano con Allegri

