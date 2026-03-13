La recente scomparsa di Luciano Magnalbò a Macerata rappresenta la perdita di una figura significativa nel panorama culturale delle Marche. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante nel settore, lasciando un segno duraturo attraverso il suo lavoro. La notizia ha suscitato reazioni tra chi lo ha conosciuto e apprezzato, sottolineando l’importanza del suo contributo.

La scomparsa improvvisa di Luciano Magnalbò, avvenuta nei giorni scorsi a Macerata, segna la fine di un’era per il patrimonio culturale delle Marche. L’uomo, che avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 5 aprile, lascia dietro di sé una figura poliedrica: senatore per due mandati fino al 2006, avvocato, giornalista, scrittore e pittore radicato nella terra fermana. Il ricordo del giornalista Maurizio Verdenelli disegna un ritratto fatto di integrità e indipendenza assoluta, dove la difesa della verità ha avuto la priorità su ogni altro interesse. La sua vita professionale si è intrecciata con quella di altri intellettuali in una rete di relazioni che ha plasmato la cronaca locale e la ricerca storica nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magnalbò: l’integrità che sfidò le minacce di Mani Pulite

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