Magliano Curie X Ray | Stampa Taglio e Prezzo

A Magliano Curie, l’azienda X Ray ha annunciato un aumento dei prezzi e un cambiamento nelle procedure di stampa e taglio. La comunicazione riguarda specificamente le recenti modifiche ai servizi offerti e ai costi associati. La nota di trasparenza specifica che l’articolo contiene link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Curie X Ray: come la grafica 'all over' cambia il look quotidiano. L'impatto visivo della stampa floreale su sfondo scuro. La camicia Magliano Curie si distingue immediatamente per la sua estetica audace. La stampa all over presenta motivi floreali in tonalità grigie, beige e bianche che si stagliano nettamente sullo sfondo scuro del capo. Magliano Camicia 'Curie X Ray Shirt' Questa scelta cromatica conferisce al capo un carattere contemporaneo, trasformando una camicia classica in un pezzo di affermazione visiva.