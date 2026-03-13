Magistrati alla manifestazione per il No polemica di Forza Italia Rossi | Mai come ora correre con la maglia della Costituzione

Durante una manifestazione sul lungomare di Bari lo scorso 8 marzo, alcuni magistrati hanno partecipato esponendo la maglia della Costituzione, suscitando una reazione politica. La presenza dei magistrati ha generato commenti contrastanti tra forze politiche, con Forza Italia che ha criticato la loro partecipazione. La vicenda si inserisce nel dibattito aperto in vista del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

A sollevare la polemica è stato Forza Italia, che sui social ha pubblicato un’immagine scattata durante la corsa organizzata sul lungomare di Bari a sostegno del No al referendum sulla riforma della giustizia. Nel post vengono indicati Antonella Cafagna, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, e Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari, ritratti insieme mentre indossano una maglietta con la scritta “Vado di corsa a votare No”.Nel testo che accompagna la foto il partito scrive: “Antonella Cafagna, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari. Insieme per partecipare a una manifestazione in favore del No al referendum sulla giustizia”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà» Il governo colombiano ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici per definire una...

Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà» Il governo colombiano ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici per definire una...

Aggiornamenti e notizie su Forza Italia

Temi più discussi: Caro Cundari /2 A questa riforma, il liberale, il garantista (e anche chi è di destra), deve saper dire no; Quattro colpi alla giustizia; Referendum, Bersani a La7: Bartolozzi ha superato un limite incredibile. Davanti al plotone d’esecuzione ci sono andati Falcone e Borsellino; Sprint per il referendum. In campo Giorgia ed Elly.

Magistrati alla manifestazione per il No, polemica di Forza Italia. Rossi: Mai come ora correre con la maglia della CostituzioneIl partito diffonde sui social un’immagine scattata alla corsa sul lungomare di Bari contro la riforma. La replica del procuratore: Mai come in questo periodo è opportuno correre tutti insieme con la ... baritoday.it

Referendum giustizia, Forza Italia attraversa la Calabria per il Si alla riforma e fa il pieno di entusiasmoCinque tappe, da Catanzaro a Reggio Calabria, per illustrare contenuti e obiettivi del referendum del 22 e 23 marzo ... reggiotv.it

Rai, ai palinsesti arriva Ciannamea. Al prossimo cda i mal di pancia di Forza Italia x.com

Forza Italia. . “Il 22 e 23 marzo con il Referendum hai un’occasione unica per cambiare la Giustizia in Italia”. L’appello al voto del Vicesegretario di Forza Italia Stefano Benigni. - facebook.com facebook