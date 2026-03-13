Antonio Tajani, ministro degli Esterchi, si presenta con un aspetto che trasmette sicurezza e competenza, anche se il suo modo di comunicare non è sempre quello più incisivo. Nonostante non abbia la stessa autorevolezza di altri leader in momenti di crisi, mostra un volto sereno e occhi che sembrano ancora stupiti, come in un fumetto. La sua lunga esperienza nel settore si percepisce chiaramente nel suo atteggiamento.

Gli spinaci di Tajani: si oppone al board di Gaza, è contro Salvini, si blinda in FI, anti Occhiuto. L'idea di congresso anticipato Crosetto: “L'attacco in Iran è fuori dal diritto”. Il Pd tenta una mediazione. Guerini e Renzi: “Come si fa a dire no su Cipro?” Non ha il linguaggio e la gravitas della crisi, forse, ma ha occhi buoni e stupefatti da fumetto. Ha esperienza da vendere e ha l’aria di saper fare il suo mestiere di ministro degli Esteri, come seppe presiedere il Parlamento europeo, anche senza dirlo o mostrarlo con l’eloquenza un po’ supercazzolitica di un D’Alema o di un Fini, gemelli in autorevolezza evasiva e vuota. Non gli si può dire chapeau, ad Antonio Tajani, per via di quel berretto Maga finito tra le sue mani imbarazzate, però al grandissimo Giuseppi gliele ha suonate ben bene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Magari non avrà il quid, ma Antonio Tajani ha il phisique du rôle per fare il suo mestiere

