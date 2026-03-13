Un messaggio shock è comparso sui social dopo l’evento di Milano dedicato al voto organizzato da Fratelli d’Italia, in cui era presente il presidente del Consiglio. La frase, rivolta a Meloni, recita: “Magari l’avessero kirketizzata”. L’episodio si è verificato durante la maratona elettorale a pochi giorni dal referendum.

“Magari l’avessero kirketizzata”. È il messaggio choc comparso sui social a seguito della presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla maratona per il voto organizzata da Fratelli d’Italia a Milano in vista del referendum. Una maratona che ha visto sfilare giornalisti, politici, imprenditori, avvocati, esponenti della società civile, tutti uniti il “sì” al referendum sulla Giustizia. Il premier ha chiuso l’evento con un lungo intervento che si è concluso con appello ai presenti ma, prima di iniziare a parlare, è stata raggiunta sul podio da un uomo che le ha porto un libro. Una persona che lei, evidentemente non conosceva, che ha approfittato della situazione per promuovere la propria opera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Magari l’avessero kirketizzata”. Il messaggio choc contro Meloni dopo l’evento per il “sì”

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