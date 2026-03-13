Mafia senza armi? La nuova minaccia invisibile

Lunedì 16 marzo alle 10 nella Sala Palatucci della Questura di Reggio Emilia si terrà un incontro dedicato a una nuova forma di minaccia criminale, definita come mafia senza armi. L'evento coinvolge diverse autorità e professionisti che discuteranno di questa problematica emergente, che mette in discussione le modalità tradizionali di percezione e contrasto della criminalità organizzata.

Un interrogativo provocatorio, che sfida la percezione comune sulla criminalità organizzata, sarà al centro di un incontro previsto per lunedì 16 marzo alle ore 10 nella Sala Palatucci della Questura di Reggio Emilia. L’evento, inserito nel progetto Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone, vedrà la partecipazione del procuratore generale Ettore Squillace Greco e dell’imprenditore Antonino De Masi, offrendo una riflessione sulle nuove forme di infiltrazione mafiosa. La domanda sul titolo non è retorica ma punta a smontare l’idea che la mafia abbia perso il suo potere di fuoco. Al contrario, si tratta di comprendere come le organizzazioni criminali stiano evolvendo verso strategie meno visibili ma ugualmente pericolose per il tessuto economico e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

