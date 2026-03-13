Il deputato della Lega Mirco Carloni ha depositato un’interrogazione riguardo all’app francese YUKA, che, secondo quanto afferma, rappresenta una minaccia per i prodotti italiani nel settore alimentare. Carloni sostiene che l’app utilizza dati antiscientifici e fuorvianti, con il fine di influenzare indebitamente le decisioni di acquisto dei consumatori italiani. La questione è ora al centro di un confronto tra le autorità.

“L’app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare sui consumatori un’indebita influenza sulle loro scelte d’acquisto. Questa applicazione, che conta circa 45 milioni di utenti registrati in Europa, di cui oltre 8 milioni in Italia, attraverso un algoritmo consente ai consumatori di ottenere una valutazione sintetica della presunta ‘salubrità’ di un prodotto alimentare basando la sua analisi suoi parametri nutrizionali falsi e inattendibili. Partendo da 100 grammi di prodotto la app vuole indirizzare le scelte dei consumatori suggerendogli quali sono gli alimenti sani da quelli non sani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Made in Italy, Mirco Carloni (Lega),: "App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione"

