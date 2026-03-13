Made in Italy Mirco Carloni Lega | App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano Depositata interrogazione
Il deputato della Lega Mirco Carloni ha depositato un’interrogazione riguardante l’app francese YUKA, che secondo lui minaccia il settore agroalimentare italiano. Carloni sostiene che l’app utilizza dati antiscientifici e fuorvianti, con il presunto scopo di influenzare indebitamente le decisioni di acquisto dei consumatori. La questione riguarda la percezione del prodotto italiano nel mercato europeo e il suo impatto sulla competitività.
“L’app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare sui consumatori un’indebita influenza sulle loro scelte d’acquisto. Questa applicazione, che conta circa 45 milioni di utenti registrati in Europa, di cui oltre 8 milioni in Italia, attraverso un algoritmo consente ai consumatori di ottenere una valutazione sintetica della presunta ‘salubrità’ di un prodotto alimentare basando la sua analisi suoi parametri nutrizionali falsi e inattendibili. Partendo da 100 grammi di prodotto la app vuole indirizzare le scelte dei consumatori suggerendogli quali sono gli alimenti sani da quelli non sani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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