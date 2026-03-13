Mirco Carloni, rappresentante del settore, ha dichiarato che l’app francese Yuka mette in discussione i prodotti italiani. Secondo lui, la piattaforma utilizza dati che considera antiscientifici e fuorvianti, con l’intenzione di influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori. La questione riguarda la presunta minaccia che questa applicazione rappresenta per il mercato agroalimentare italiano.

“La app francese Yuka minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare sui consumatori un’indebita influenza sulle loro scelte d’acquisto. Questa applicazione, che conta circa 45 milioni di utenti registrati in Europa, di cui oltre 8 milioni in Italia, attraverso un algoritmo consente ai consumatori di ottenere una valutazione sintetica della presunta “salubrità” di un prodotto alimentare basando la sua analisi su parametri nutrizionali falsi e inattendibili. Partendo da 100 grammi di prodotto la app vuole indirizzare le scelte dei consumatori suggerendogli quali sono gli alimenti sani da quelli non sani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Made in Italy, Mirco Carloni: “App francese Yuka minaccia agroalimentare italiano"

