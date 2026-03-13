Maceratese allarme a centrocampo Sono out Sabattini e Ruani

La Maceratese dovrà fare a meno di Sabattini e Ruani nel prossimo match interno contro il Termoli. Entrambi i giocatori sono stati esclusi dalla rosa per infortunio: Ruani è assente per motivi di salute, mentre Sabattini si è infortunato durante un allenamento. La partita rappresenta un momento decisivo per la lotta salvezza, con l’allenatore che dovrà trovare soluzioni alternative a centrocampo.

All'indisponibile Ruani si aggiunge anche Sabattini, vittima di un infortunio in allenamento. L'allenatore Possanzini non avrà a disposizione due pedine del centrocampo nel match interno con il Termoli che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. I biancorossi precedono di 3 lunghezze gli ospiti che sono nei playout. È una di quelle gare in cui è fondamentale l'apporto del pubblico per superare l'ostacolo. È indubbio che si tratta di una sfida importante anche per gli ospiti che stanno vivendo un momento particolare dopo le dimissioni del presidente. "Ci sono le condizioni – spiega Giovanni Guadagnuolo, direttore generale del Termoli – per andare avanti, i ragazzi si stanno allenando serenamente per prepararsi alla gara di domenica a Macerata".